Фанаты Frogwares собрали $160 тыс. на ремейк Sherlock Holmes

Всего за 6 часов удалось собрать целевую сумму, необходимую для выпуска игры. Но фанаты и далее поддерживают проект финансово, что позволяет достигать новых целей.

Так, после преодоления рубежа в $110 тыс. собранных средств разработчики пообещали добавить в игру систему Metagame. Она будет отслеживать действия игрока и вознаграждать его за тщательное проведения расследования.

Следующий рубеж был установлен на уровне $160 тыс., и его тоже удалось успешно преодолеть (на момент подготовки материала кампания собрала $162,6 тыс.). Это позволит добавить в игру возможность играть за доктора Джона Ватсона в определённые моменты истории. Разработчики обещают реализовать полноценную озвучку, что позволит разговаривать с другими персонажами, а также помогать Шерлоку Холмсу расследовать преступления. Разработчики уже поделились концептуальными изображениями доктора Ватсона.













Несмотря на использование слова «римейк» фактически Sherlock Holmes: The Awakened будет почти новой игрой. Она получит изменённый сюжет и новые сторонние квесты. В новой версии Sherlock Holmes: The Awakened детективы будут расследовать дело, связанное с Ктхулху. Разработчики также намерены обновить графику, анимацию и интерфейс игры. Выход игры ожидается в феврале 2023 года на платформах ПК (Steam, Epic Games Store, GoG, Gamesplanet), PS5, PS4, Xbox Series X и S, Xbox One и Nintendo Switch. В игре предусмотрена озвучка на английском языке, интерфейс и субтитры на украинском (и десятке других) языке.