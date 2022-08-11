Фанаты Frogwares собрали $160 тыс. на ремейк Sherlock Holmes

Всего за 6 часов удалось собрать целевую сумму, необходимую для выпуска игры. Но фанаты и далее поддерживают проект финансово, что позволяет достигать новых целей.





Так, после преодоления рубежа в $110 тыс. собранных средств разработчики пообещали добавить в игру систему Metagame. Она будет отслеживать действия игрока и вознаграждать его за тщательное проведения расследования.







