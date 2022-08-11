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11 августа 22, 12:04
Фанаты Frogwares собрали $160 тыс. на ремейк Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
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Как мы сообщали ранее, проект по сбору средств на выпуск ремейка игры Sherlock Holmes: The Awakened оказался очень успешным на Kickstarter.
 Всего за 6 часов удалось собрать целевую сумму, необходимую для выпуска игры. Но фанаты и далее поддерживают проект финансово, что позволяет достигать новых целей.

Так, после преодоления рубежа в $110 тыс. собранных средств разработчики пообещали добавить в игру систему Metagame. Она будет отслеживать действия игрока и вознаграждать его за тщательное проведения расследования.


Следующий рубеж был установлен на уровне $160 тыс., и его тоже удалось успешно преодолеть (на момент подготовки материала кампания собрала $162,6 тыс.). Это позволит добавить в игру возможность играть за доктора Джона Ватсона в определённые моменты истории. Разработчики обещают реализовать полноценную озвучку, что позволит разговаривать с другими персонажами, а также помогать Шерлоку Холмсу расследовать преступления. Разработчики уже поделились концептуальными изображениями доктора Ватсона.



Несмотря на использование слова «римейк» фактически Sherlock Holmes: The Awakened будет почти новой игрой. Она получит изменённый сюжет и новые сторонние квесты. В новой версии Sherlock Holmes: The Awakened детективы будут расследовать дело, связанное с Ктхулху. Разработчики также намерены обновить графику, анимацию и интерфейс игры. Выход игры ожидается в феврале 2023 года на платформах ПК (Steam, Epic Games Store, GoG, Gamesplanet), PS5, PS4, Xbox Series X и S, Xbox One и Nintendo Switch. В игре предусмотрена озвучка на английском языке, интерфейс и субтитры на украинском (и десятке других) языке.
ITC.ua
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