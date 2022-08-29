Топ-3 технологии, которые изменят игровые платформы

Это фанаты спорта, игроки, которые ищут острые ощущения, и все, кто стремится получить новые эмоции. Чтобы пользователи были удовлетворены, Favbet изучает и оценивает новые технологические тренды, а самые перспективные внедряет.





В партнерском материале с Favbet Tech его команда рассказывает о трех технологиях, которые определяют будущее беттингаТоп-3 технологии, которые изменят игровые платформы: искусственный интеллект, виртуальная реальность, геймификация и вскоре могут появиться на платформе.





Искусственный интеллект и машинное обучение





Умные ленты в социальных сетях, которые знают вас лучше, чем близкие друзья, стриминговые сервисы, которые рекомендуют сериал под настроение, – все это делают алгоритмы искусственного интеллекта и технологии машинного обучения. Благодаря им разработчики могут лучше понимать поведение пользователей, мгновенно анализировать большие массивы данных и с хирургической точностью настраивать свои решения под интересы пользователей.





В ближайшее время такой уровень персонализации будет появляться и на игровых платформах. Система будет изучать привычки игроков, их предпочтения и предлагать только те развлечения, которые действительно могут заинтересовать.





Цифровой мир реальнее, чем когда-либо





Шлемы виртуальной реальности уже стали обычным гаджетом для многих игроков. А решения типа Google Cardboard доказывают, что сегодня они доступны многим. Поэтому нет сомнений, что скоро пользователи смогут увидеть элементы виртуальной реальности на игровых и беттинговых платформах.





В первую очередь потому, что сегодня опыт погружения – едва ли не единственный аспект, которого не хватает любителям онлайн-игр. До недавнего времени атмосферу казино невозможно было воспроизвести в цифровой среде, но новые технологии могут кардинально изменить ситуацию.





Просто представьте, что вы играете в онлайн-покер, но видите других игроков, общаетесь с ними и читаете их язык тела, оставаясь в своем уютном доме. Раньше такого не могло предложить ни одно онлайн-казино.





Жизнь как игра





Главная цель геймификации – добавить развлекательные элементы в рутинные дела. Этот тренд успешно применяют сервисы обучения, он медленно проникает и в другие отрасли, даже в банковскую. Достаточно вспомнить приложение одного из украинских банков, где клиенты могут получать стикеры за использование карты.





Игровые платформы тоже используют такой формат. У Favbet уже был этот опыт: компания внедрила игровые элементы во время Евро-2020, запустила на платформе батл фанатских прогнозов.





Тогда болельщики могли сразиться друг с другом и попытаться угадать финалистов и победителей каждого из этапов. Пока футболисты сражались на поле за кубок, на платформе наблюдалась не менее напряженная борьба за звание лучшего знатока футбола. В дальнейшем количество таких фишек на платформе будет только расти.





Команда Favbet Tech убеждена, что будущее беттинга выглядит увлекательно. Как и в том, что пользователи платформы всегда будут первыми, кто сможет попробовать новые решения.





Недавно Favbet Tech присоединился к IТ Ukraine Association. Компания будет помогать развитию IT-индустрии и объединится с другими местными компаниями на киберфронте.