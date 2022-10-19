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18 октября 22, 22:26
Следующая игра серии Mortal Kombat станет мобильной RPG
Mortal Kombat
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Стало известно, что следующая игра в серии Mortal Kombat не будет традиционным файтингом. Разработчик NetherRealm Studios и издатель Warner Bros.
Games описывают Mortal Kombat: Onslaught как «коллекционную ролевую игру». Она должны выйти на мобильных устройствах в 2023 году.

Mortal Kombat: Onslaught позволит игрокам создать команду бойцов и сражаться в «массовых групповых сражениях в реальном времени». В серии Mortal Kombat есть большой список основных и второстепенных игровых персонажей, что даёт простор для создания бесплатной коллекционной игры в духе Star Wars: Galaxy of Heroes, Marvel Future Fight и Pokémon Masters EX.


В дополнение к механике коллекционной ролевой игры разработчики обещают создать «кинематографический сюжет». Главный креативный директор NetherRealm Studios и один из создателей Mortal Kombat Эд Бун сказал, что Mortal Kombat: Onslaught останется «верной своей основной интуитивной природе» и предложит «стратегическую командную коллекционную ролевую игру с динамичными групповыми рукопашными сражениями».

Недавно франшизе Mortal Kombat исполнилось 30 лет. Последняя основная игра в серии – Mortal Kombat 11 – была выпущена в 2019 году. Ожидается, что NetherRealm вскоре представит продолжение её продолжение.
ITC.ua
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