Следующая игра серии Mortal Kombat станет мобильной RPG

Games описывают Mortal Kombat: Onslaught как «коллекционную ролевую игру». Она должны выйти на мобильных устройствах в 2023 году.





Mortal Kombat: Onslaught позволит игрокам создать команду бойцов и сражаться в «массовых групповых сражениях в реальном времени». В серии Mortal Kombat есть большой список основных и второстепенных игровых персонажей, что даёт простор для создания бесплатной коллекционной игры в духе Star Wars: Galaxy of Heroes, Marvel Future Fight и Pokémon Masters EX.









В дополнение к механике коллекционной ролевой игры разработчики обещают создать «кинематографический сюжет». Главный креативный директор NetherRealm Studios и один из создателей Mortal Kombat Эд Бун сказал, что Mortal Kombat: Onslaught останется «верной своей основной интуитивной природе» и предложит «стратегическую командную коллекционную ролевую игру с динамичными групповыми рукопашными сражениями».





Недавно франшизе Mortal Kombat исполнилось 30 лет. Последняя основная игра в серии – Mortal Kombat 11 – была выпущена в 2019 году. Ожидается, что NetherRealm вскоре представит продолжение её продолжение.