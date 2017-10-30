Игры Online Игры
30 октября 17, 19:30
Star Wars Battlefront 2 ушла в печать (ВИДЕО)
Criterion Games объявила, что Star Wars Battlefront 2 отправилась в печать. Игра выйдет в запланированный срок.
Релиз состоится 17 ноября на PC, PS4, Xbox One.
|
Удобная и симпатичная ТЕЛЕПРОГРАММА Более 200 каналов на Ваш выбор. Легко и просто - в один клик! TVBuzzer.net
Игры Online Игры
30 октября 17, 19:30
Star Wars Battlefront 2 ушла в печать (ВИДЕО)
Criterion Games объявила, что Star Wars Battlefront 2 отправилась в печать. Игра выйдет в запланированный срок.
Релиз состоится 17 ноября на PC, PS4, Xbox One.
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)