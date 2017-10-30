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30 октября 17, 19:30
Star Wars Battlefront 2 ушла в печать (ВИДЕО)
Star Wars Battlefront
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Criterion Games объявила, что Star Wars Battlefront 2 отправилась в печать. Игра выйдет в запланированный срок.

Criterion Games объявила, что Star Wars Battlefront 2 отправилась в печать. Игра выйдет в запланированный срок.

Релиз состоится 17 ноября на PC, PS4, Xbox One.
gameway.com.ua
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