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11 июня 18, 09:54
Fallout 76 — онлайн симулятор выживания от Bethesda (ВИДЕО)
Fallout 76
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На выставке Е3 во время пресс-конференции студия Bethesda рассказала новые подробности о Fallout 76.

На выставке Е3 во время пресс-конференции студия Bethesda рассказала новые подробности о Fallout 76. Новая игра оказалась симулятором выживания, играть в который можно будет только онлайн. Как и в Fallout Shelter, в основе игрового сюжета Fallout 76 будет лежать строительство убежища, вылазки для добычи материалов, а также сражения с монстрами. При этом играть можно и самому по себе, но эффективнее будет скооперироваться с другими игроками.


В Bethesda отмечают, что карта в новой игре будет в четыре раза больше карты Fallout 4. На ней игрокам предложат большое количество разнообразных локаций, а также монстров и прочих противников. У игроков также будет возможность убивать друг друга, но в Bethesda отмечают, что не стоит этим увлекаться, так как за вашу голову могут назначить крупное вознаграждение.

Релиз Fallout 76 назначен на 14 ноября 2018 года, при этом уже сейчас стартует предзаказ, который позже позволит поиграть в бета-версию игры.
ITC.ua
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