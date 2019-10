The Last of Us Part 2 выйдет позже: есть новая дата релиза

Студия Naughty Dog сообщила о переносе одной из самых ожидаемых игр следующего года The Last of Us Part 2. В последние недели, по мере того, как мы завершали работу над финальным эпизодами нашей игры, мы постепенно понимали, что просто не успеваем вывести весь проект на тот уровень качества, который вы привыкли видеть в играх Naughty Dog, — объяснил руководитель разработки игры Нил Дракманн. По его словам, перед студией стал простой выбор: пожертвовать элементами игры или заручиться временем. Мы выбрали второй вариант, так что новая дата премьеры позволит нам вывести все на тот уровень, которым мы сами будем удовлетворены, а заодно все это не будет таким стрессом для нашей команды. Разработчики также публично извинились перед сообществом фанатов за задержку релиза игры. Мы жалеем, что не сумели заранее предвидеть, сколько времени нам понадобится, чтобы закончить разработку – размеры и масштабы игры сыграли с нами злую шутку. Мы ненавидим разочаровывать наших поклонников и просим прощения за это. Новая дата выхода «Одни из нас. Часть II» на PS4: май 2020 года. Ранее планировалось, что консольный эксклюзив выйдет 21.02.2020. Напомним, последний трехминутный трейлер игры собрал миллионы просмотров и сотни тысяч лайков. Недавно мы также поинтересовались, что думают геймеры про мультиплеер в The Last Of Us Part 2.

