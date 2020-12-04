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4 декабря 20, 13:43
One Piece: Pirate Warriors 4: трейлер Кин’эмона
One Piece: Pirate Warriors 4
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Bandai Namco представила дебютный трейлер Кин’эмона, седьмого DLC-персонажа для боевика One Piece: Pirate Warriors 4.
В свежем ролике можно увидеть, как герой использует в бою способность контролировать огонь для разрушительных атак по площади.

Уже известно, что новый боец войдёт в третий набор DLC-персонажей, который выйдет этой зимой. Помимо Кин’эмона бандл включает Кику и ещё одного неанонсированного героя. Набор можно будет купить отдельно или получить в составе сезонного пропуска.

One Piece: Pirate Warriors 4 доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC (Steam).


Источник: https://www.igromania.ru/
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