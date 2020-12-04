One Piece: Pirate Warriors 4: трейлер Кин’эмона

В свежем ролике можно увидеть, как герой использует в бою способность контролировать огонь для разрушительных атак по площади.





Уже известно, что новый боец войдёт в третий набор DLC-персонажей, который выйдет этой зимой. Помимо Кин’эмона бандл включает Кику и ещё одного неанонсированного героя. Набор можно будет купить отдельно или получить в составе сезонного пропуска.





One Piece: Pirate Warriors 4 доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC (Steam).



