Sleepin' Deeply выпустили на Xbox One и Xbox Series

Игра появилась на Xbox One и Xbox Series, и купить её можно за 5 долларов. Правда, намёк на самоубийцу в названии пропал: в магазине Xbox она выступает как Sleepin’ Deeply.





Sleepin’ Deeply — вторая игра в серии Suicide Guy. Обе игры рассказывают об одном и том же: парне, который так глубоко погружается в собственные сновидения, что может в них заблудиться и пропасть. Наша задача — разбудить героя, и для этого понадобятся все навыки.





Suicide Guy: Sleepin’ Deeply создана разработчиком-одиночкой Фабио Феррарой. Игра вышла в 2018 году на РС и была затем портирована на Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5 (по обратной совместимости). По каким-то причинам игру изъяли из Steam, и теперь доступны лишь её консольные версии.



