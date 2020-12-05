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5 декабря 20, 14:07
Sleepin' Deeply выпустили на Xbox One и Xbox Series
игра
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Студия Chubby Pixel продолжает выпускать новые версии своего приключенческого платформера Suicide Guy: Sleepin’ Deeply.
Игра появилась на Xbox One и Xbox Series, и купить её можно за 5 долларов. Правда, намёк на самоубийцу в названии пропал: в магазине Xbox она выступает как Sleepin’ Deeply.

Sleepin’ Deeply — вторая игра в серии Suicide Guy. Обе игры рассказывают об одном и том же: парне, который так глубоко погружается в собственные сновидения, что может в них заблудиться и пропасть. Наша задача — разбудить героя, и для этого понадобятся все навыки.

Suicide Guy: Sleepin’ Deeply создана разработчиком-одиночкой Фабио Феррарой. Игра вышла в 2018 году на РС и была затем портирована на Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5 (по обратной совместимости). По каким-то причинам игру изъяли из Steam, и теперь доступны лишь её консольные версии.


Источник: https://www.igromania.ru/
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