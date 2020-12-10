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10 декабря 20, 13:00
Игроки War Robots оказались во вселенной Serious Sam
Serious Sam
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В тактическом онлайновом шутере от третьего лица War Robots стартовало особое предновогоднее игровое событие.
Впервые в истории в War Robots появляются монстры и герои из другой игровой вселенной, и первопроходцем выпало стать Serious Sam 4 студии Croteam.

В рамках события War Robots наводнили безголовые камикадзе, и сам Сэм Стоун на своем Папамобиле поможет их истребить в ходе праздничной цепочки квестов. На карте «Рим» появился корабль пришельцев, а ангар украсили рождественскими ёлками и монстрами из армии Ментала.

Игроки смогут пополнить свои коллекции новыми тематическими мехами. К примеру, «четырехруким» мехом Typhon и дроном из армии Ментала Octanian. Они также смогут поменять модели и скины своим Hawk, Nucleon и Typhon.

Праздничное событие в War Robots, посвящённое Serious Sam 4, продлится до 12 января 2021 года. Игра доступна на iOS и Android.


Источник: https://www.igromania.ru/
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