Игроки War Robots оказались во вселенной Serious Sam

Впервые в истории в War Robots появляются монстры и герои из другой игровой вселенной, и первопроходцем выпало стать Serious Sam 4 студии Croteam.





В рамках события War Robots наводнили безголовые камикадзе, и сам Сэм Стоун на своем Папамобиле поможет их истребить в ходе праздничной цепочки квестов. На карте «Рим» появился корабль пришельцев, а ангар украсили рождественскими ёлками и монстрами из армии Ментала.





Игроки смогут пополнить свои коллекции новыми тематическими мехами. К примеру, «четырехруким» мехом Typhon и дроном из армии Ментала Octanian. Они также смогут поменять модели и скины своим Hawk, Nucleon и Typhon.





Праздничное событие в War Robots, посвящённое Serious Sam 4, продлится до 12 января 2021 года. Игра доступна на iOS и Android.



