Halo 5: Будущее игры - Видео

Согласно последнему сообщению от представителей 343 Industries на официальном сайте вселенной Halo, сейчас они сосредоточены на решении всех проблем, которые были выявлены в последнем обновлении.



"Мы активно изучаем проблемы, влияющие на меню "Мои закладки" на Xbox One и Windows 10, отчёты о странном поведении серверов после выпуска обновления, ISP-отчёты, связанные с EU Pro League, и многое другое", - пишут разработчики.



Также сотрудники 343 Industries намекнули, что всех фанатов Halo 5 в будущем ждёт множество интересных нововведений.



"Кроме того, есть ещё много чего для Halo 5, чего мы просто ещё не смогли реализовать. Разные команды в нашей студии усердно работают над тем, чтобы подготовить несколько различных нововведений. Мы расскажем обо всём этом в ближайшем будущем", - говорят разработчики из 343 Industries.





http://4pda.ru/