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26 сентября 16, 21:22
Halo 5: Будущее игры - Видео
В начале этого месяца для шутера Halo 5 вышло масштабное обновление Anvil’s Legacy, которое добавило в игру переработанный режим Forge, браузер Content Browser для поиска пользовательского контента, две новые карты, множество оружия, экипировки и скинов. Вместе с этим для Windows 10 вышел редактор уровней Halo 5: Forge, позволяющий не только создавать новые карты, но и сражаться владельцам персональных компьютеров в многопользовательском режиме Halo 5. Но разработчики не собираются останавливаться на достигнутом.
Согласно последнему сообщению от представителей 343 Industries на официальном сайте вселенной Halo, сейчас они сосредоточены на решении всех проблем, которые были выявлены в последнем обновлении.
"Мы активно изучаем проблемы, влияющие на меню "Мои закладки" на Xbox One и Windows 10, отчёты о странном поведении серверов после выпуска обновления, ISP-отчёты, связанные с EU Pro League, и многое другое", - пишут разработчики.
Также сотрудники 343 Industries намекнули, что всех фанатов Halo 5 в будущем ждёт множество интересных нововведений.
"Кроме того, есть ещё много чего для Halo 5, чего мы просто ещё не смогли реализовать. Разные команды в нашей студии усердно работают над тем, чтобы подготовить несколько различных нововведений. Мы расскажем обо всём этом в ближайшем будущем", - говорят разработчики из 343 Industries.
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