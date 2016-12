Grand Theft Auto V, Planet Coaster и Watch_Dogs 2 — бестселлеры в Steam по итогам прошедшей недели.

1. Grand Theft Auto V

2. Planet Coaster

3. Watch_Dogs 2

4. Counter-Strike: Global Offensive

5. The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition

6. Fallout 4

7. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

8. Sid Meier’s Civilization VI

9. Dishonored 2

10. DOOM

Наиболее популярные на данный момент игры в Steam: