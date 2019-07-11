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11 июля 19, 19:50
Поклонники StarCraft 2 смогут сразиться с ИИ DeepMind
StarCraft 2
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Компании Blizzard и DeepMind намерены провести любопытный эксперимент над поклонниками StarCraft 2.

Компании Blizzard и DeepMind намерены провести любопытный эксперимент над поклонниками StarCraft 2. Скоро в игре появится возможность схватки с ИИ-ботами AlphaStar в рейтинговом режиме. Все условия рейтинговых матчей сохраняются. В частности, результат будет влиять на MMR.

Тем, кто захочет попытать удачи и проверить свои навыки, нужно будет нажать кнопку «Участвовать» во всплывающем окне в меню игры. После этого система подберёт матчи, и может произойти так, что пользователям попадётся именно ИИ. Заранее этого никто не узнает.

Игра будет идти в режиме 1vs1, а машинный интеллект сможет играть на любых картах и любой из сторон. При этом для него будут введены ограничения по количеству действий в секунду и «туман войны». То есть условия будут равноценными. Регистрация через игровое меню уже доступна.

Новинка будет доступна ограниченное время, а данные не планируется использовать для обучения ИИ. Они будут задействованы только как часть более общего исследования по производительности AlphaStar.

Напомним, что ранее ИИ DeepMind разгромил профессиональных игроков в StarCraft 2 в показательном матче.
gameway.com.ua
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