Demon’s Souls: показан самый первый геймплей с PlayStation 5

Геймерам показали локацию в Болетарии. В коротком ролике главный герой успевает воскреснуть, порубить дюжину рыцарей с нежитью и зажечь костер.

Закончился геймплейный ролик символично - приключенец погиб от топора первого же босса, а на экране показалась культовая "You Died".

Игра выйдет уже в ноябре этого года, одновременно с PlayStation 5, а также может заглянуть на PC.





Как сообщалось ранее, компания Sony объявила цены на свою новую консоль Playstation 5, которая поступит в продажу осенью.

