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17 сентября 20, 21:43
Demon’s Souls: показан самый первый геймплей с PlayStation 5
Геймерам показали локацию в Болетарии. В коротком ролике главный герой успевает воскреснуть, порубить дюжину рыцарей с нежитью и зажечь костер.
Закончился геймплейный ролик символично - приключенец погиб от топора первого же босса, а на экране показалась культовая "You Died".
Игра выйдет уже в ноябре этого года, одновременно с PlayStation 5, а также может заглянуть на PC.Hogwarts Legacy: вселенная "Гарри Поттера" получит новую игру (Видео)
Как сообщалось ранее, компания Sony объявила цены на свою новую консоль Playstation 5, которая поступит в продажу осенью.