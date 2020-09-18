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17 сентября 20, 21:43
Demon’s Souls: показан самый первый геймплей с PlayStation 5
Demon’s Souls
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На прошедший PlayStation Showcase компания Sony привезла и первый геймплей ремейка Demon’s Souls для PlayStation 5.

Геймерам показали локацию в Болетарии. В коротком ролике главный герой успевает воскреснуть, порубить дюжину рыцарей с нежитью и зажечь костер.

Закончился геймплейный ролик символично - приключенец погиб от топора первого же босса, а на экране показалась культовая "You Died".

Игра выйдет уже в ноябре этого года, одновременно с PlayStation 5, а также может заглянуть на PC.

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Как сообщалось ранее, компания Sony объявила цены на свою новую консоль Playstation 5, которая поступит в продажу осенью.
telegraf.com.ua
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