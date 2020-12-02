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2 декабря 20, 13:21
Ремейк Panzer Dragoon выйдет на Xbox One уже 11 декабря
Panzer Dragoon
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Издательство Forever Entertainment и разработчики из MegaPixel Studio объявили, что ремейк Panzer Dragoon выйдет на Xbox One уже 11 декабря.
Напомним, что игроков ждут обновлённая графика и улучшенное управление. Все остальные аспекты авторы постарались оставить верными оригиналу.

Изначально релиз Panzer Dragoon: Remake состоялся на Nintendo Switch в марте этого года, а позже игра добралась до Google Stadia, PC и PlayStation 4.

Оригинальная Panzer Dragoon вышла в 1995 году на консоли SEGA Saturn, а позже добралась до РС и PlayStation 2. Через год состоялся релиз сиквела — Panzer Dragoon II Zwei. Его ремейк тоже находится в разработке.

Источник: https://www.igromania.ru/
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