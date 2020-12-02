Ремейк Panzer Dragoon выйдет на Xbox One уже 11 декабря

Напомним, что игроков ждут обновлённая графика и улучшенное управление. Все остальные аспекты авторы постарались оставить верными оригиналу.





Изначально релиз Panzer Dragoon: Remake состоялся на Nintendo Switch в марте этого года, а позже игра добралась до Google Stadia, PC и PlayStation 4.





Оригинальная Panzer Dragoon вышла в 1995 году на консоли SEGA Saturn, а позже добралась до РС и PlayStation 2. Через год состоялся релиз сиквела — Panzer Dragoon II Zwei. Его ремейк тоже находится в разработке.



