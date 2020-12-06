Epic Games снова отменила Fortnite World Cup

Турнир Fortnite World Cup был отменён и в 2020 году, организаторы сочли его проведение небезопасным. Поскольку опасность коронавируса пока не ликвидирована, Epic Games сохраняет мораторий на массовые мероприятия.





Тем не менее компания планирует провести целый ряд мини-чемпионатов и еженедельных турниров. В 2021 году стандартом регулярного соревнования по Fortnite станет игра втроём, однако от сезона к сезону организаторы будут менять условия отбора и начисления очков.





Первый мини-чемпионат пятого сезона второй главы Fortnite стартует 4 февраля 2021 года. О его условиях Epic Games подробно расскажет в следующем году.



