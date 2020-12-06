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6 декабря 20, 15:59
Epic Games снова отменила Fortnite World Cup
Epic Games
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Компания Epic Games объявила, что не планирует проводить крупные очные мероприятия в ближайшем будущем. Это относится прежде всего к чемпионату мира по Fortnite: в 2021 году он проводиться не будет.
Турнир Fortnite World Cup был отменён и в 2020 году, организаторы сочли его проведение небезопасным. Поскольку опасность коронавируса пока не ликвидирована, Epic Games сохраняет мораторий на массовые мероприятия.

Тем не менее компания планирует провести целый ряд мини-чемпионатов и еженедельных турниров. В 2021 году стандартом регулярного соревнования по Fortnite станет игра втроём, однако от сезона к сезону организаторы будут менять условия отбора и начисления очков.

Первый мини-чемпионат пятого сезона второй главы Fortnite стартует 4 февраля 2021 года. О его условиях Epic Games подробно расскажет в следующем году.

Источник: https://www.igromania.ru/
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