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6 декабря 20, 15:59
Epic Games снова отменила Fortnite World Cup
Турнир Fortnite World Cup был отменён и в 2020 году, организаторы сочли его проведение небезопасным. Поскольку опасность коронавируса пока не ликвидирована, Epic Games сохраняет мораторий на массовые мероприятия.
Тем не менее компания планирует провести целый ряд мини-чемпионатов и еженедельных турниров. В 2021 году стандартом регулярного соревнования по Fortnite станет игра втроём, однако от сезона к сезону организаторы будут менять условия отбора и начисления очков.
Первый мини-чемпионат пятого сезона второй главы Fortnite стартует 4 февраля 2021 года. О его условиях Epic Games подробно расскажет в следующем году.
Источник: https://www.igromania.ru/