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8 декабря 20, 13:54
Авторы Hearthstone изменят новую систему прогресса и наград
Hearthstone
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В прошлом месяце разработчики из Blizzard представили новую систему прогресса для Hearthstone.
Однако вскоре она подверглась критике со стороны игроков. По их мнению, система оказалась слишком медленной, задания — слишком сложными, а наград было недостаточно.

Теперь авторы коллекционной карточной игры рассказали об изменениях, которым подвергнется новая система прогресса. Эти изменения будут сделаны на основе отзывов игроков и начнут внедряться ближе к концу месяца.

Главные особенности:

- Изменение или удаление слишком сложных заданий.
- Уменьшение почти на 20% количества опыта, необходимое, чтобы зарабатывать награды ленты до 50-го уровня.
- Ещё две награды в виде золотых и переработанная система бонусных уровней после 50-го.
- Награда в виде 5 комплектов карт дополнения «Ярмарка безумия» и 500 золотых за вход в игру. Можно будет получить с 15 декабря до 18 января.

Источник: https://www.igromania.ru/
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