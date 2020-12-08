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8 декабря 20, 13:54
Авторы Hearthstone изменят новую систему прогресса и наград
Однако вскоре она подверглась критике со стороны игроков. По их мнению, система оказалась слишком медленной, задания — слишком сложными, а наград было недостаточно.
Теперь авторы коллекционной карточной игры рассказали об изменениях, которым подвергнется новая система прогресса. Эти изменения будут сделаны на основе отзывов игроков и начнут внедряться ближе к концу месяца.
Главные особенности:
- Изменение или удаление слишком сложных заданий.
- Уменьшение почти на 20% количества опыта, необходимое, чтобы зарабатывать награды ленты до 50-го уровня.
- Ещё две награды в виде золотых и переработанная система бонусных уровней после 50-го.
- Награда в виде 5 комплектов карт дополнения «Ярмарка безумия» и 500 золотых за вход в игру. Можно будет получить с 15 декабря до 18 января.
Источник: https://www.igromania.ru/