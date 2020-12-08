Авторы Hearthstone изменят новую систему прогресса и наград

Однако вскоре она подверглась критике со стороны игроков. По их мнению, система оказалась слишком медленной, задания — слишком сложными, а наград было недостаточно.





Теперь авторы коллекционной карточной игры рассказали об изменениях, которым подвергнется новая система прогресса. Эти изменения будут сделаны на основе отзывов игроков и начнут внедряться ближе к концу месяца.





Главные особенности:





- Изменение или удаление слишком сложных заданий.

- Уменьшение почти на 20% количества опыта, необходимое, чтобы зарабатывать награды ленты до 50-го уровня.

- Ещё две награды в виде золотых и переработанная система бонусных уровней после 50-го.

- Награда в виде 5 комплектов карт дополнения «Ярмарка безумия» и 500 золотых за вход в игру. Можно будет получить с 15 декабря до 18 января.



