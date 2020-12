Названы победители премии Game Awards 2020. Видео

Видеоигра The Last Of Us Part 2, которая вышла этим летом и стала самым крупным релизом 2020 года среди коробочных версий игр, победила в номинации "Игра года".

Как сообщает BBC, режиссер Кристофер Нолан вручил награду разработчикам The Last Of Us Part 2 - Naughty Dog, которые, в свою очередь, написали в Twitter, что это "огромная честь" - выиграть после "года, полного стольких блестящих игр".

After an unprecedented year full of so many brilliant games, having The Last of Us Part II win Game of the Year at #TheGameAwards is such an immense honor. Congratulations to the team, our cast and crew, and all of our partners at @PlayStation and beyond!

Видеоигра стала лидером по количеству наград. Этот проект победил в 6 номинациях, а представлен был в 9. The Last Of Us Part 2 получила награды за режиссуру, повествование, звуковой дизайн и доступность для людей с ограниченными возможностями.

Главные номинации The Game Award 2020:



- игра года - The Last of Us Part II;





- лучший экшен - Hades;