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21 января 21, 12:57
Свежий трейлер The Waylanders посвятили религиозному городу
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Создатели фэнтезийной ролевой игры The Waylanders, вдохновлённой Dragon Age: Origins и Baldur’s Gate, представили новый трейлер, посвящённый средневековому городу Компостелла из второго акта.
В центре поселения находится огромный готический собор, и сам город управляется церковью. Здесь много купцов, фермеров и ремесленников, но если вы лишены веры или связаны с магией, тут вам будут не рады. 

Познакомиться с местными обычаями и сразиться с антагонистом можно будет во втором акте The Waylanders, который ожидается не раньше полного релиза весной. Сейчас игра находится в раннем доступе, а 25 января получит обновление с русской локализацией.

Напомним, действие The Waylanders будет разворачиваться сразу в двух эпохах, поскольку герои умеют перемещаться во времени. И все действия игрока будут сказываться в обоих мирах. На выбор будут доступны шесть классов, а с восемью компаньонами можно налаживать отношения вплоть до романов.

В создании The Waylanders участвовали именитые деятели игровой индустрии: Крис Авеллон, Эмили Грэйс Бак, Инон Зур и Майк Лэйдлоу. О выходе на других платформах, кроме PC, пока неизвестно.


Источник: https://www.igromania.ru/
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