Свежий трейлер The Waylanders посвятили религиозному городу

В центре поселения находится огромный готический собор, и сам город управляется церковью. Здесь много купцов, фермеров и ремесленников, но если вы лишены веры или связаны с магией, тут вам будут не рады.





Познакомиться с местными обычаями и сразиться с антагонистом можно будет во втором акте The Waylanders, который ожидается не раньше полного релиза весной. Сейчас игра находится в раннем доступе, а 25 января получит обновление с русской локализацией.





Напомним, действие The Waylanders будет разворачиваться сразу в двух эпохах, поскольку герои умеют перемещаться во времени. И все действия игрока будут сказываться в обоих мирах. На выбор будут доступны шесть классов, а с восемью компаньонами можно налаживать отношения вплоть до романов.





В создании The Waylanders участвовали именитые деятели игровой индустрии: Крис Авеллон, Эмили Грэйс Бак, Инон Зур и Майк Лэйдлоу. О выходе на других платформах, кроме PC, пока неизвестно.



