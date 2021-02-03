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3 февраля 21, 12:14
Следующую Battlefield представят уже этой весной
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В рамках отчёта перед инвесторами за третий квартал текущего финансового года компания Electronic Arts сообщила, что следующую Battlefield представят уже этой весной.
Релиз шутера состоится в конце 2021-го.

Среди особенностей игры выделяют:

- возвращение к тотальной войне;
- использование возможностей консолей нового поколения в полной мере;
- масштабные и захватывающие сражения с большим количеством игроков, чем когда-либо прежде;
- карты беспрецедентного масштаба;
- знакомые элементы серии, такие как разрушаемость, транспорт и оружие, выведены на новый уровень.

Отмечается, что команда сосредоточена на разработке и опережает внутренние сроки.

Источник: https://www.igromania.ru/
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