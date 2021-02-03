Следующую Battlefield представят уже этой весной

Релиз шутера состоится в конце 2021-го.





Среди особенностей игры выделяют:





- возвращение к тотальной войне;

- использование возможностей консолей нового поколения в полной мере;

- масштабные и захватывающие сражения с большим количеством игроков, чем когда-либо прежде;

- карты беспрецедентного масштаба;

- знакомые элементы серии, такие как разрушаемость, транспорт и оружие, выведены на новый уровень.





Отмечается, что команда сосредоточена на разработке и опережает внутренние сроки.



