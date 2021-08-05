The Ascent стала самой крупной премьерой Curve Digital

По данным компании, к текущему моменту на YouTube и Twitch игру показывали более 1700 каналов, суммарно заработав свыше 10 млн просмотров. Вдобавок новинке удалось оказаться на третьем месте в свежих чартах Steam.





The Ascent вышла на прошлой неделе для Xbox Series и PC — журналисты встретили игру смешанными отзывами. В Steam пользовательский рейтинг «в основном положительный», 76%.



