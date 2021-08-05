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5 августа 21, 13:03
The Ascent стала самой крупной премьерой Curve Digital
The Ascent
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Красочный футуристический экшен The Ascent показал самый крупный старт для инди-издательства Curve Digital, заработав за дебютный уикенд больше 5 млн долларов.
По данным компании, к текущему моменту на YouTube и Twitch игру показывали более 1700 каналов, суммарно заработав свыше 10 млн просмотров. Вдобавок новинке удалось оказаться на третьем месте в свежих чартах Steam. 

The Ascent вышла на прошлой неделе для Xbox Series и PC — журналисты встретили игру смешанными отзывами. В Steam пользовательский рейтинг «в основном положительный», 76%. 

Источник: https://www.igromania.ru/
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