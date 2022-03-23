Магазин Steam запустил вторую распродажу набора игр UKRAINIAN INDIE GAMES BUNDLE #2. Все средства от продаж пойдут на помощь украинцам.





Весь набор отдают со скидкой 55% – вместо 1226 грн предлагают заплатить только 551 грн.





В списке 11 игр от украинских разработчиков. В комплекте тайтлы стоимостью от 21 до 229 грн.





Steam начал продажу второго набора инди-игр для поддержки украинцев













Ранее Steam запустил распродажу бандла UKRAINIAN INDIE GAMES BUNDLE, в который вошли 10 игр от 10 украинских разработчиков для поддержки ВСУ и разработчиков.



