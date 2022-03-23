Игры Новости Игр
22 марта 22, 22:14
Steam начал продажу второго набора инди-игр
Магазин Steam запустил вторую распродажу набора игр UKRAINIAN INDIE GAMES BUNDLE #2. Все средства от продаж пойдут на помощь украинцам.
Весь набор отдают со скидкой 55% – вместо 1226 грн предлагают заплатить только 551 грн.
В списке 11 игр от украинских разработчиков. В комплекте тайтлы стоимостью от 21 до 229 грн.
Steam начал продажу второго набора инди-игр для поддержки украинцев
Ранее Steam запустил распродажу бандла UKRAINIAN INDIE GAMES BUNDLE, в который вошли 10 игр от 10 украинских разработчиков для поддержки ВСУ и разработчиков.
Читайте также: Steam перестал выплачивать доход украинским разработчикам